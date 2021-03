Die Karrierefrage : Wie werde ich fit für die Rente?

Der Eintritt in den Ruhestand ist ein komplexes Thema. Dies deuten schon jene rund 20.000 Buchtitel an, die Amazon beim Stichwort „Ruhestand“ aufführt. Unzählige widmen sich allerdings eher den „weichen“ Aspekten, etwa dem neuen Lebensstil, und tragen Titel wie „Endlich im Ruhestand“ oder „1. Hilfe für Rentner“. Weil der Bedarf an Information offenbar groß ist, haben sich auch Bildungsanbieter auf das Thema spezialisiert.

„Unsere Seminarwochen sind immer sehr gut ausgebucht. Die Nachfrage ist hoch, gerade weil jetzt die Babyboomer am Zuge sind und damit eine Generation, die sich aktiv mit dem Thema Altern befasst und nicht einfach alles auf sich zukommen lässt“, berichtet Nadja Bilstein, Fachbereichsleiterin politische Bildung im Haus Neuland in Bielefeld. Die sechs in diesem Jahr angebotenen einwöchigen Seminare „Starthilfe für den Ruhestand“ und „Rucksackwissen für den Ruhestand“ für 280 Euro (inklusive Tagungsverpflegung) beziehungsweise 380 Euro (mit Unterkunft im Einzelzimmer und Vollverpflegung) sind schon ausgebucht, obwohl wegen der Corona-Pandemie noch gar nicht klar ist, ob und wann sie überhaupt wieder vor Ort stattfinden können. „Online geht es natürlich auch, aber dann fehlt doch der Austausch in der Gruppe, den die meisten Teilnehmer hier so schätzen. Es fehlen dann die informellen Pausen.“ Je Seminar können 25 bis 30 Personen teilnehmen, meist kommen sie aus dem öffentlichen Dienst.