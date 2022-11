Die Karrierefrage : Wie geht Pünktlichkeit?

Aktualisiert am

Manche Kollegen kriegen es einfach nicht hin, Termine einzuhalten. Das kostet Zeit und nervt – und nicht immer ist Besserung in Sicht.

Einigermaßen pünktliche Menschen kennen die Grausamkeiten der Unpünktlichkeit: das zermürbende Warten auf die üblichen Verdächtigen; der kerkerhafte Zustand, in dem nichts vorwärtsgeht, weil ein zerstreuter oder rücksichtsloser Zeitgenosse den Laden aufhält; die wiederkehrende Frage, warum erwachsene Menschen mithilfe von Uhr, Kalender, Erinnerungsfunktionen und anderen Banalitäten der Selbstorganisation nicht in der Lage sind, Termine einzuhalten. Unpünktliche Menschen kennen das nicht. Sie stören sich nicht an der Unpünktlichkeit anderer, sagt Anette Labaek.

Die Unternehmensberaterin und Mitautorin des Buches „Zeitmanagement für Chaoten“ ist neulich selbst mal zu spät gekommen. Der Taxifahrer war unpünktlich, ihren Flug von Frankfurt nach Berlin verpasste sie deshalb. Sauer sei sie nicht gewesen, versichert sie, obwohl Labaek Dänin ist – und die Dänen gehören zu den pünktlichsten Menschen überhaupt, sagt sie. Die Umbuchung, zumal kostenlos, und der eine Stunde spätere Flug seien ihr aber egal gewesen. Nur dass der Taxifahrer, den sie seit Jahren kenne, Märchen von Baustellen, Staus und anderen Verspätungsgründen aufzählte, fand sie nicht so toll. Das führt zum Kern: Unpünktlichkeit ist in erster Linie keine Frage von Minuten, Terminen, Absprachen, sondern von Ursachen, Motiven und Haltungen.