Die Karrierefrage : Wie bekomme ich eine gute Abfindung?

Was tun nach der Kündigung? Sich juristische Hilfe zu suchen, ist nicht verkehrt. Bild: dpa

Zuerst war es Fassungslosigkeit, gefolgt von der großen Enttäuschung. Peter Heinrichs fragte sich, warum ihm sein Arbeitgeber das antat, für den er als Abteilungsleiter jahrelang alles gegeben hatte. Später dann zu Hause, beim Gespräch mit seiner Frau, kamen die Existenzsorgen auf. „Klar, fragt man sich dann, wie geht es mit einem beruflich weiter. Und was das für die Familie bedeutet“, erinnert sich Heinrichs noch Jahre später an diesen Abend und das Gespräch am heimischen Küchentisch.

Marcus Jung Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Sein Arbeitgeber, ein internationaler Industriekonzern, hatte ihn nach mehr als acht Jahren davon in Kenntnis gesetzt, dass man nicht mehr mit ihm plane. Formal und distanziert, so hatte der Kollege aus der Personalabteilung das Gespräch über die „zukünftigen Handlungsoptionen“ geführt. Heinrichs sah sich einer fremden Person gegenüber, nicht einem Arbeitskollegen, mit dem er seit Jahren befreundet war.