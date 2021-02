Die Karrierefrage : Wie geht gute Körpersprache am Bildschirm?

Die Lockdown-Zeit ist die Zeit der Videokonferenzen. „In der persönlichen Begegnung zeigen Mikrobewegungen an, was wir empfinden und auf welcher Matrix wir unsere Gedanken formulieren“, sagt Maria Thanhoffer. Die Trainerin hat als ehemalige Dozentin an der Universität Wien die Körpersprache im Alltag erforscht. Am Bildschirm erschwere jedoch die zweidimensionale Sicht, die Bewegungen des anderen zu lesen.

„Ich sehe alles flach vor mir; das wirkt nicht nur distanziert, sondern beeinträchtigt auch mein Gespür für dessen Ausstrahlung“, ergänzt Thanhoffer. Damit nicht genug. „Wir haben kein ganzes Bild von der Person vor uns wie im selben Raum, wo viel mehr übermittelt wird als an Worten wahrgenommen.“