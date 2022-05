Die Karrierefrage : Wie führe ich hybride Teams?

„Wann sehen wir uns im Büro?“ Die Frage, an welchem Tag sich alle im Unternehmen treffen, treibt einige Führungskräfte und ihre Teams um, seit die Homeoffice-Pflicht weggefallen ist. Im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie lassen viele Arbeitgeber jetzt mehr Wahl, wo die Beschäftigten tätig sind. „Nachdem sich das Homeoffice bewährt hat, dürfen unsere Verwaltungskräfte fast bis zur Hälfte ihrer Zeit darin arbeiten“, berichtet Stella Model, Leiterin Gesundheit beim Energieversorger Vattenfall in Berlin.

Aufgrund solcher Regelungen nimmt die Zahl hybrider Teams zu – und der Tage mit wechselnden Besetzungen im Büro: Einige Beschäftigte wollten etwa an zwei Tagen in der Woche zu Hause arbeiten und sich an den anderen vor Ort mit Kollegen und Vorgesetzten zu den Inhalten abstimmen. Die persönliche Begegnung nebenher, der besser ausgestattete Arbeitsplatz, auch eine gute Verpflegung in der Kantine kommen als Anreize für die Rückkehr ins Büro dazu, wie die Studie „Homeoffice Experience 2.0“ des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation, IAO, in Stuttgart zeigt.