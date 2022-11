Die Karrierefrage : Wie arbeite ich gut im kalten Büro?

Aus Energiespargründen soll es in diesem Winter an den Schreibtischen weniger warm werden. Was Arbeitnehmer tun können, um der Kälte zu trotzen oder sich daran zu gewöhnen – vom Heizlüfter bis hin zur kalten Dusche.

Seit Neuestem werden Arbeitnehmer in zwei „Temperaturklassen“ eingeteilt: Wegen drohender Energieknappheit dürfen Innenräume in öffentlichen Unternehmen gemäß einer neuen Verordnung nur noch auf maximal 19 Grad geheizt werden, in privaten sind es minimal 19 Grad. Vorher galt eine Mindesttemperatur von 20 Grad für alle. Die Temperaturangaben betreffen leichte und überwiegend sitzende Tätigkeiten, was für die meisten Büroarbeiten der Fall ist. „Einen Beitrag zur Energieeinsparung zu leisten, halte ich für sehr wichtig“, sagt Thomas Kraus, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Arbeits- und Umweltmedizin. „19 Grad sind für gesunde Menschen unbedenklich. Ich kann nicht verstehen, warum Teile der Gesellschaft nicht bereit sind, aus Solidarität auf etwas Komfort zu verzichten.“

Muss man sich immer wieder der Kälte aussetzen, kann dies die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit im Job beeinträchtigen. Der optimale Temperaturbereich auf der Haut ist 32 bis 36 Grad. Ab weniger als 32 Grad nimmt man Reize über die Haut nicht mehr so gut wahr, was möglicherweise problematisch sein kann, wenn man filigrane Arbeiten mit den Händen macht. Ab weniger als 28 Grad verringert sich die Muskelkraft, und ab weniger als 27 Grad lassen Genauigkeit und Ausdauer nach.