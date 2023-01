E-Mails und Videocalls : Wie trotze ich den digitalen Zeitfressern?

E-Mail-Flut und Online-Meeting-Marathon: Viele Menschen haben das Gefühl, dass sie in der digitalisierten Arbeitswelt keine Zeit mehr für ihre eigentlichen Aufgaben haben. Was tun?

Das klingt ärgerlich: Verplempern wir wirklich ein Fünftel des täglichen Arbeitspensums mit dem Suchen, Auffinden und Beackern von E-Mails? Beanspruchen E-Mails und Besprechungen „immer mehr Zeit, auch weil ineffizienter gearbeitet wird“? Ist die heutige Büro-Effizienz um 50 Prozent gegenüber der von vor zehn Jahren gesunken? Mit diesen alarmierenden Ergebnissen einer „Langzeitstudie“ gelang kürzlich der Büro-Kaizen GmbH im schwäbischen Giengen ein großes Medienecho. Die Schlagzeile „Zeitverschwendung verschärft Fachkräftemangel“ machte die Runde.

„Selbst Branchenexperten“ hätten die Ergebnisse überrascht, hieß es in der Unternehmensmitteilung, die zugleich die rhetorische Frage im Sinne der eigenen Geschäftsidee – Beratungsdienstleistungen für eine effizientere Büroorganisation – aufwarf: „Geht die deutsche Wirtschaft also gar nicht nur wegen eines Mangels an Fachkräften auf dem Zahnfleisch, sondern zu einem großen Maß auch deshalb, weil in deutschen Büros immer ineffizienter gearbeitet wird?“ Die Ergebnisse stellten zwar „keine neuen Erkenntnisse“ dar, erklärt Geschäftsführer Jürgen Kurz. „Schockierend“ sei allerdings, wie „drastisch“ die Zeitverschwendung in den vergangenen Jahren nochmals zugenommen habe.