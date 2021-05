Die Karrierefrage : Wie gelingt das digitale Vorstellungsgespräch?

Aktualisiert am

Wer sich in der Pandemie für einen Job vorstellt, muss meist ohne persönliche Begegnungen auskommen. Unsere Autorin weiß, wie man sich dennoch gut präsentiert.

„Das sieht ja furchtbar aus!“ Gerade hat Jutta Boenig die neue Kamera an ihrem Computer installiert und ausprobiert, wie sie damit im Zoom aussieht. „Die macht mich ja um zehn Jahre älter.“ Rasch schraubt sie die Kamera wieder ab und verwendet lieber die vorinstallierte Computerkamera.

„Videogespräche sollte man unbedingt vorher testen“, sagt sie. „Perfekte Technik bedeutet Professionalität.“ Boenig ist Vorstandsvorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Karriereberatung und bietet seit 23 Jahren in Überlingen am Bodensee Coaching, Seminare und Schulungen an. Geht es um Bewerbungsgespräche, wollen ihre Kunden neuerdings eines wissen: Wie kann ich mich gut online präsentieren? „Es gibt dafür kein Patentrezept. Man kann aber viel dafür tun, dass man online genauso professionell und authentisch rüberkommt wie im persönlichen Gespräch.“