Schon an seinem ersten Arbeitstag in einem Handwerksbetrieb in Hessen merkte David, dass die meisten seiner Kollegen rechts, einige sogar rechtsextrem eingestellt waren. In der Mittagspause habe ihm ein Kollege stolz erzählt, dass seine Musik auf dem Index der in Deutschland verbotenen Lieder stehe und ihm ein Lied gezeigt, in dem es unter anderem hieß, dass alle Schwarzen wieder nach Afrika sollten. Davids Mutter stammt aus Eritrea, sein Vater ist Amerikaner. David ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Als er seinem Chef von dem Vorfall erzählte, habe der nur gesagt, dass er das nicht so ernst nehmen solle. „Die sind halt so.“

Insbesondere in den ersten Wochen hatte David, der wie alle von Diskriminierung betroffenen in diesem Text in Wirklichkeit anders heißt, Angst, zusammengeschlagen zu werden. „Die hatten Nazisymbole als Autokennzeichen, haben sich teils mit Hitlergruß verabschiedet und das wurde einfach toleriert“, sagt der Dreißigjährige. Glücklicherweise seien sie jedoch nie handgreiflich geworden. Anfangs schrieb David noch alles mit, irgendwann gab er auf.