Die Karrierefrage : Wie gelingt Small Talk?

Aktualisiert am

Es ist nicht so wichtig, worüber man spricht. Hauptsache, man redet freundlich zugewandt. Das haben viele durch Corona verlernt. Ein paar Tipps zu Körpersprache und Kommunikationstraining.

„Ich bin geboostert. Sie auch?“ Dem Gegenüber fällt die Kinnlade herunter. Er ist offenkundig nicht geimpft. Dieser Gesprächsauftakt führt schnell zum Ende. „Das finden Sie bestimmt beruhigend“ oder „Aha, Sie sehen das anders“, kann man dann sagen, schlägt Timo ten Barge vor. „Generell ist es nicht so entscheidend, was man sagt. Es ist nur wichtig, dass man überhaupt was sagt“, betont der erfahrene Coach.

Ursula Kals Redakteurin in der Wirtschaft, zuständig für „Jugend schreibt“. Folgen Ich folge

Dass das Thema Krankheit nicht für einen gelungenen Small Talk sorgt, ist zurzeit selbsterklärend. Auch Tod, Religion, Sex, Geld oder Politik öffnen viele Fettnapffallen. „Themen, die Werte verletzen, Wut hervorrufen oder grundsätzlich Konflikte verursachen können, haben hier nichts zu suchen“, sagt der 50 Jahre alte Mann aus München. Bei Small Talk gehe es vielmehr um Konsens: „Um wertfreies Kommunizieren ohne feste Urteile“.