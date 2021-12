Die Karrierefrage : Wie bleiben Ältere gefragt?

So erfolgreich wie Thommy: Menschen im hohen Alter können in der Berufswelt auch sehr wertvoll sein. Bild: DigitalVision/Getty Images

Wetten, dass Thomas Gottschalk immer noch Quotenkönig kann? Wer gedacht hatte, dass der ewig blond gelockte TV-Showmaster aufgrund seiner 71 Lenze zum alten Eisen und also in den Ruhestand gehöre, sah sich kürzlich eines Besseren belehrt. 14 Millionen schalteten seine Revival-Sendung ein. Die TV-Kritiker schwärmten in den höchsten Tönen von seinen immer noch genialen Show-Qualitäten, das Publikum schenkte dem Altmeister der familientauglichen Samstagabendunterhaltung Standing Ovations. Das Alter, so konnten Alt wie Jung an diesem Abend erstaunt feststellen, spielt wohl keine allzu große Rolle bei der Frage, ob jemand seinen Job gut macht oder nicht.

Im Gegenteil: Gottschalks Revival-Erfolg dürfte gerade auf seinem Alter – und damit auf seiner enormen TV-Erfahrung – beruht haben. Dieser Altersvorteil aufgrund von Erfahrungswissen ist bei „normalen“ Arbeitnehmern eigentlich nicht anders. Deshalb sehen sich Letztere oft zu Unrecht in die (Vor-)Ruhestandsecke gedrängt. Führungskräften versüßt man die frühe Rente sogar noch mit lukrativen Abfindungsprogrammen.