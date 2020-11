Die Karrierefrage : Plötzlich Chef – wie gelingt ein guter Start?

Aktualisiert am

Frank P. ist in der Corona-Krise Führungskraft in einer wissenschaftlichen Einrichtung geworden. In gewisser Weise hatte er schon damit gerechnet, weil sein Vorgänger auf diesem Posten ihn dem Vorgesetzten als Nachfolger empfohlen hatte. Es dann tatsächlich geworden zu sein erfüllt Frank P. zwar mit Stolz, aber auch einem gewissen Unwohlsein. Denn die neue Rolle bedeutet für den jungen Mann zunächst mal Neuland.

Ein Chef-Coaching hat Frank P. bislang nicht mitgemacht. Andererseits ist ihm die neue Rolle auch nicht ganz fremd, weil er in den Jahren zuvor mit seinem Vorgänger eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet hat. „Neu und ungewohnt ist für mich aber, dass ich mich nun plötzlich als Führungskraft nicht nur mit mir selbst und meinen Arbeitsthemen beschäftigen, sondern auch um meine Mitarbeiter kümmern muss“, berichtet der Ingenieur.