Die Karrierefrage : Muss ich trotz Corona arbeiten?

Covid-19 verläuft derzeit zum Glück meist nicht schwer, was hauptsächlich an der Omikron-Variante liegt und daran, dass die meisten Menschen einen guten Impfschutz haben. Trotzdem kann die Infektion das Berufsleben ziemlich durcheinanderbringen. Infizierte müssen zu Hause bleiben und dürfen ihre interessanten Projekte nicht weitermachen. Manche fühlen sich zum Homeoffice gezwungen, obwohl ihnen schon seit Monaten die Decke auf den Kopf fällt. Andere dagegen haben so schwere Beschwerden, dass sie wochenlang ausfallen, oder bekommen Long Covid und verlieren den Anschluss im Job.

Die geltenden Quarantäne- und Isolationsregelungen sind in den jeweiligen Landesverordnungen geregelt. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise muss man sich, auch wenn man keine oder nur wenige Symptome hat, für zehn Tage isolieren, sprich zu Hause bleiben. Ab dem fünften Tag kann die Isolation nach negativem Test beendet werden. Für Mitarbeiter in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sind ein negativer Test und Symptomfreiheit Pflicht, bevor sie wieder anfangen zu arbeiten. Die Quarantäne – also dass man zu Hause bleiben muss, wenn man engen Kontakt zu Infizierten hatte, aber selbst (noch) negativ ist – gilt zurzeit nicht mehr. Aber auch dann wird empfohlen, sich fünf Tage zu isolieren.