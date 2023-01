Die Karrierefrage : Können Chefs zu lieb sein?

Aktualisiert am

Autoritäre Führungsstile sind aus der Mode. Aber kumpelhafte Vorgesetzte kommen schnell als konfliktscheue Softies daher. Was ist das richtige Mittelmaß?

Etwa jeder dritte Arbeitnehmer in Deutschland findet es wahrscheinlich, seine Stelle in den kommenden drei bis sechs Monaten zu kündigen. Einer der wichtigsten Gründe: Unzufriedenheit mit Führungskräften. Das jedenfalls besagt eine aktuelle Studie der Unternehmensberatung McKinsey, für die mehr als 1200 Beschäftigte in Deutschland befragt worden sind. Während sich die meisten unter schlechten oder unfähigen Führungskräften narzisstische, kontrollwütige oder autoritäre Chefs vorstellen, gibt es aber auch noch eine andere Art schlechter Führungskräfte: zu liebe Chefs!

Wer jetzt erst einmal skeptisch aufhorcht, hat natürlich recht: Zu lieb – das geht eigentlich kaum, wenn man aktuellen Erzählungen aus der Führungskräftetrainer-Ecke lauscht. Der Chef oder die Chefin von heute soll empathisch sein und nahbar. Eher ein Coach oder Mentor, bloß kein Diktator. Moderne Führungskräfte, so predigt es die neuere Managementliteratur, haben visionär zu sein: Ihre Rolle ist es, gemeinsam mit ihrem Team Ziele in den Blick zu nehmen und die Mitarbeiter dabei zu begleiten, sie zu erreichen. Die Stunde der weiblichen Chefs sei deshalb gekommen, liest man in diesem Zusammenhang auch oft, jedenfalls dann, wenn man Frauen eine höhere emotionale Intelligenz unterstellt.