Führen ohne Machtinstrumente : Chefs ohne Macht

Manchmal fühlt sich Christin Wiegel wie ein Prellbock. „Wenn es zeitlich eng wird und wir Druck von oben kriegen, dann muss ich den Druck irgendwie so weitergeben, dass ich meine Mitarbeiter fordere, ohne sie zu überfordern, und dass ich sie nicht demotiviere“, sagt die Teamleiterin der Finanzbuchhaltung in einem großen Sozialverband. Drei Mitarbeiter führt sie inhaltlich, sie trägt die Verantwortung für die Zahlen, die an die Geschäftsleitung gemeldet werden, sowie für die Monats- und Jahresabschlüsse. Daneben arbeitet sie selbst operativ in ihrem Team mit. Disziplinarische Verantwortung hat sie nicht. Heißt: Wiegel kann keine Abmahnungen oder Kündigungen aussprechen, keine Gehaltserhöhungen zusagen und keine Mitarbeiter in andere Bereiche versetzen. All das obliegt der nächsten Ebene in der Hierarchie, Wiegels eigener Chefin.

„Wirklich harte Sanktionsinstrumente habe ich nicht“, sagt sie. Führungsaufgaben soll sie trotzdem übernehmen. Deshalb setzt sie auf „Soft Skills“. Kommunikation sei das A und O, glaubt sie. Wichtig findet sie auch, sich nicht nur als Vorgesetzte, sondern als Teil des Teams zu sehen. „Ich möchte nicht abgehoben wirken und gebe mir Mühe, so nah dran zu sein, wie es eben geht.“