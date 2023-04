Ich werde bei Beförderungen immer übergangen – was tun? In dieser Frage schwingt Ärger mit. Gabriela Ebeling, Business-Coach aus Altenriet in Baden-Württemberg, fällt außerdem auf, dass der Satz im Passiv formuliert ist. Das suggeriere, dass die Person nicht selbst denken und handeln könne und andere für sie entscheiden würden. Dieses Selbstbild führe „in die Negativspirale von Rückzug und Vermeidung – oder, im Gegenteil, zu fast aggressivem Verhalten: Dass man Menschen verbal angreift“, sagt sie.

Sie schlägt stattdessen eine gründliche Selbstreflexion vor: Wäre die Führungsposition zu diesem Zeitpunkt überhaupt die richtige gewesen? Was genau wäre so attraktiv an einer Beförderung? Wie viel bin ich bereit, dafür zu investieren? Was will ich eigentlich erreichen? Wer will ich sein? Welche persönlichen und fachlichen Stärken hat die Person, die statt meiner jetzt die Führungsposition bekleidet?