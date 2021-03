Die Karrierefrage : Was tun, wenn mich Panik im Büro überfällt?

Ihr Herz fängt heftig an zu klopfen, die Hände sind schweißnass, und ihr wird schwindelig. Angst macht sich in ihrem Körper breit. Auch wenn sie weiß, dass das Gefühl inadäquat ist, kann sie nichts dagegen tun. Sie muss weg, raus an die frische Luft. Die 45 Jahre alte Geschäftsfrau arbeitet für ein Unternehmen, das in China Spielzeuge herstellen lässt, und fährt, wenn nicht gerade eine Pandemie wütet, alle paar Monate in das Land, um die Produktion vor Ort zu kontrollieren.

Solche Reisen waren für sie immer eine Qual. Die Frau hat panische Angst vor harmlosen Kakerlaken, und die laufen in den Fabriken überall herum. „Sie suchte immer wieder einen Vorwand, nicht nach China reisen zu müssen“, sagt Andreas Ströhle, Psychiater in der Charité in Berlin, der die Managerin behandelt hat.