Die Karrierefrage : Wie finde ich das richtige Studienfach?

Katrin studiert professionelles Schreiben und weiß ganz genau, wohin ihr Weg sie führen soll. Vor einigen Jahren jedoch sah das noch ganz anders aus. Damals begann sie einen Kombi-Bachelor in Filmwissenschaften, das Beifach Politik wollte sie begleitend belegen. Diese Kombination sollte den Weg zur Drehbuchautorin ebnen und der Einstieg in die Kulturbranche werden. Gründe für diese Fächerwahl seien eine Leidenschaft für Filme und Interesse an Wirtschaft und Politik in der Schule gewesen, erinnert sich Katrin, die heute Mitte 20 ist.

Doch schon zu Beginn des Studiums traten erste Zweifel auf. „Es fing in Politik damit an, dass ich mich schlecht informiert hatte und nicht wusste, dass man in diesem Fach Statistik machen muss. Da saß ich erst mal schockiert in der Einführungsveranstaltung“, erzählt sie. „Auch in Filmwissenschaften habe ich gemerkt, dass viele Leute mehr Engagement für diesen Studiengang haben als ich.“ Sie belegte extracurriculare Veranstaltungen, unter anderem ein Seminar zum Thema Schreiben. Spätestens als sie merkte, dass sie lieber in das Seminar ging, als in die zeitgleich stattfindende Filmvorlesung wurde ihr klar, dass sie im falschen Studiengang feststeckte.