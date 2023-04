Die Karrierefrage : Wie entkomme ich der Mid-Career-Crisis?

Treffen kann sie jeden: die Mid-Career-Crisis. Auch wenn der Begriff in Anlehnung an die Midlife-Crisis als Anglizismus zu uns kommt, so ist das Phänomen auch hierzulande verbreitet - eine Krise in der Mitte des Berufslebens. Die meisten trifft es jedenfalls genau dann, wenn man meint, jetzt müsste es ihnen doch eigentlich so richtig gut gehen: Sie sind die Karriereleiter erfolgreich emporgeklettert, ihre Kinder aus dem Gröbsten raus, das Häuschen ist halbwegs oder ganz abbezahlt. Mit anderen Worten: Sie haben ihre einst selbst gesteckten beruflichen und privaten Ziele erreicht. Das sei meist so zwischen Mitte 40 und Anfang 50 der Fall, erzählt Sabine Votteler.

Die Karriereberaterin aus dem schwäbischen Pfullingen kennt sich mit dieser Form von Krise aus, denn sie erwischte sie selbst im Alter von 49 Jahren: „Ich hatte einen Burnout, nachdem ich 25 Jahre in verschiedenen Management- und Führungspositionen tätig war.“ Im Nachhinein sei diese Krise für sie aber ein großes Glück gewesen, denn so sei sie „in die Selbstständigkeit hineingerutscht“. Dabei war die studierte Betriebswirtin eigentlich auf der Suche nach einer neuen Angestellten-Stelle. „Ich hatte aber gemerkt, dass die Selbständigkeit mir gut lag, denn ich hatte immer schon sehr gern Sachen neu aufgebaut. Im Angestelltenverhältnis fühlte ich mich hingegen umso eingeengter, je höher ich auf der Karriereleiter emporgestiegen war. Einfach nur irgendwie mitmachen, um weiterzukommen, das kam für mich plötzlich nicht mehr in Frage.“