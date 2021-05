Aktualisiert am

Die Karrierefrage : Wie bleibe ich in Videokonferenzen gut bei Stimme?

In der Pandemie sind Begegnungen selten. Stattdessen reden wir mehr. In vielen Berufen jagt ein Online-Meeting das nächste. Irgendwann treffen wir nicht mehr den richtigen Ton.

Nie gab es so viele Videokonferenzen wie jetzt, in der Pandemie. Die Stimme muss mitspielen, sonst nützt ein inhaltlich interessanter Vortrag wenig. Es sind etliche Hürden zu meistern, angefangen von technischen Störungen bis hin zu bellenden Hunden oder Nachbarn, die ihre Musik aufdrehen. „Durch ein Headset werden Nebengeräusche ausgeblendet“, sagt die Moderatorin und Schauspielerin Bettina Schinko. „In vielen Unternehmen wird es auch empfohlen, um Interna geheim zu halten.“ Schinko hat sich darauf spezialisiert, andere Profi-Sprecher zu schulen und zu trainieren. Dazu gründete sie in Berlin ihr Unternehmen „sprechbar“.

Wer etwas sagt, offenbart, wie es ihm geht. „Schlechter Schlaf, Stress, Lampenfieber – alles schlägt sich auf die Stimme nieder“, sagt der Berliner Logopäde Lutz Balzer. „Betroffen ist unter anderen auch der Schlundschnürer, ein Muskel hinter dem Kehlkopf.“ Er müsse gelockert werden, am besten durch gute Vorbereitung.