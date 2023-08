Die Karrierefrage : Soll ich Bildungsurlaub nehmen?

Die Frage, ob Bildungsurlaub genommen werden sollte, ist eindeutig und vielfach beantwortet worden. Jedenfalls von Menschen, die bereits Bildungsurlaub genommen haben, bei einem der vielen Anbieter fündig geworden sind und hinterer auf deren Internetseiten schwärmen - wie wunderbar doch der Sprachkurs in der Provence gewesen sei oder das lange Yoga-Wochenende an der Nordsee oder die Entschlackung im Allgäu oder die Burnout-Prävention im Elsass. Oder was auch immer, denn die Möglichkeiten sind vielfältig. Alles super jedenfalls, was an diesen Stellen ja auch nicht anders zu erwarten war.

Rechtlich ist die Sache ohnehin eindeutig. In 14 von 16 Bundesländern gibt es einen Anspruch auf Bildungsurlaub, nur Sachsen und Bayern mauern bisher. Dieser Anspruch gilt für Beschäftigte in Vollzeit, aber auch für solche in Teilzeit, zum Beispiel Minijobber, und auch für Auszubildende. Nur die Probezeit muss vorüber sein. Fünf bis zehn Tage im Jahr sind drin, je nach Bundesland, und die Chancen steigen, je größer ein Arbeitgeber ist. Konzerne tun sich hier leichter als - pardon - Klitschen. Auch in einzelnen Branchen ist die Zurückhaltung größer als in anderen. Zum Beispiel im Handel. Alles in allem, so heißt es, machen Beschäftigte immer noch zu selten Gebrauch von ihrem Recht. Hier spielt Unwissenheit eine Rolle. Oder übertriebene Vorsicht.