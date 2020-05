Gründerserie : Der Fischer von Langpreising

Aktualisiert am

Die Garnele „White Tiger“ hat es Fabian Riedel angetan. Mit Crusta Nova hat er eine Aquafarm entwickelt, in der Millionen Gambas mit bayerischer Note gezüchtet werden.

Flugs hat Fabian Riedel 70.000 Flugblätter mit Gutschein drucken und in den Stadtteilen Münchens in die Briefkästen der Haushalte werfen lassen. Die Flyer-Aktion sollte helfen, Crusta Nova gar nicht erst ins Trudeln kommen zu lassen, weil die Stammkunden – Restaurants und Hotels – seine „Bayerische Garnele“ nicht mehr abnehmen konnten. Die Aktion kam an, sagt der Gründer und Geschäftsführer des vor vier Jahren gestarteten Züchters der beliebten Krustentiere.

Die Aktion hat nicht nur Geschäft gebracht, sondern sein Unternehmen einer breiteren Masse bekannt gemacht. Dabei ist Crusta Nova in der Szene der Sterneköche von Jan Hartwig über Alexander Herrmann bis hin zu Anton Schmaus in gehobenen Restaurants und Hotels längst bekannt, aber auch präsent in Fischläden und Fischtheken sowie im Lebensmitteleinzelhandel von Edeka über Rewe bis Globus.

„Existenzängste haben wir nicht“

Restaurants, Hotellerie und Catering-Anbieter, die die wichtigsten Abnehmer sind, haben immer noch zu; mit Abstand folgen der Lebensmittelhandel und der Online-Vertrieb als Vertriebskanal. Die Sorgen um eine zu starke Abhängigkeit im Shutdown muss sich der 37 Jahre alte Riedel, der sich auf seiner Visitenkarte zuerst mit „Rechtsanwalt“, dann mit „Gründer“ und „Gesellschafter“ ausweist, nicht machen. „Existenzängste haben wir nicht“, sagt er. Den Juristen lässt Riedel nur noch selten raus. Anfangs half ihm die Anwaltstätigkeit noch bei der Finanzierung des Aufbaus, der sich zwischen 2012 und 2016 vier Jahre hingezogen hat.

Die Corona-Krise ist der Beweis für eine gefestigte Existenz. „Wir sind inzwischen etabliert, sowohl im Markt als auch in unseren Prozessen“, sagt er. „Das sieht man besonders in diesen schwierigen Tagen.“ Crusta Nova habe es geschafft, die Einnahmenverluste durch den gestiegenen Absatz im Einzelhandel sowie Online fast zu kompensieren. „Wir haben schnell und flexibel gehandelt.“ Und die Chance genutzt: Die in Wohnungen verbannten Menschen haben das Kochen als Zeitvertreib genutzt. Da bieten sich Gambas an, weil sie gesund, lecker und einfach zuzubereiten sind.

Riedel fühlt sich in seinem Geschäftsmodell bestätigt. „Das Unternehmen ist zwar noch klein, aber wir haben schon viel erreicht und sind die Ersten in Europa in der Garnelenzucht“, zieht er eine Zwischenbilanz; wohlwissend, dass noch viel zu tun ist. Das Unternehmen wachse, aber eben auf einem niedrigen Niveau. Gerade einen mittleren einstelligen Millionenumsatz erzielt er mit seinen zwölf Mitarbeitern.

Antibiotika, Hormone und Chemikalien sind tabu

Er nennt Crusta Nova ein „Agricultural Tech-Unternehmen“, das Gambas, aber auch Fische jeder Art, „landbasiert“ züchten kann. Der „erste deutsche Markengarnele“ hat er den – nicht geschützten – Namen „Bayerische Garnele“ gegeben, statt von der weltweit populären Sorte „White Tiger“ zu sprechen. Das Geschäftsmodell ist die artgerechte, nachhaltige Züchtung im abgeschlossenen, geschützten Biotop. Rund 1,5 Millionen Garnelen, mehr als 30 Tonnen, verkauft Crusta Nova im Jahr; eine kleine Menge verglichen mit dem riesigen deutschen Markt. In der abgeschlossenen Halle von Crusta Nova in Langenpreising unweit vom Münchner Flughafen ist die Temperatur stetig auf 29 Grad hochgefahren. Schwülwarm ist es.