Abenteuer Brettspielwelt : Der Spielerversteher

Feuerland klingt nach Abenteuer. Deshalb hat Frank Heeren den Namen für sein Unternehmen gewählt, als er im Jahr 2012 sein Abenteuer in der Brettspielewelt begann. Im Alter von mehr als 40 Jahren, als studierter Geophysiker, der mehr als 15 Jahre als IT-Berater arbeitete, und als zweifacher Familienvater. „Sie brauchen Gelassenheit und müssen mit der Unsicherheit leben können, dass man etwas macht, wo man nicht weiß, wie es ankommt“, sagt Heeren.

Daniel Mohr Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Woche. F.A.Z.

Dass er sich dabei ausgerechnet die Brettspielbranche ausgesucht hat, hätte ihm ein Unternehmensberater wohl nicht empfohlen. Auf der Spielemesse in Essen tummeln sich mittlerweile rund 1200 unterschiedliche Verlage, die jedes Jahr mehr als 1500 Neuheiten veröffentlichen. Kurzum: Es ist ein vollbesetzter Markt. Die Unsicherheit, ob die drei bis fünf Spiele, die Frank Heeren in seinem Feuerland-Verlag im Jahr auf den Markt bringen will, tatsächlich bei den Spielern ankommen, ist also berechtigt. Doch Heeren kann sich zugutehalten, bisher ein Gespür für gute Spiele zu haben, die der Markt will.