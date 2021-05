Erfolgreiche Gründer : Mehr als Dönerläden

Dass Enhbold Neuhaus Unternehmerin ist, ist ihrem Mut und dem feucht-kalten Klima an der Nordsee zu verdanken. Neuhaus stammt aus der Mongolei; sie ist Migrantin der ersten Generation. 1996 folgte sie ihrem Mann nach Deutschland. Als sie die Sprache einigermaßen beherrschte, suchte sie eine Stelle als Russischlehrerin. Diesen Beruf hatte sie in ihrer Heimat ausgeübt. „Ich hatte keine Chance“, sagt sie. Russisch war nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion nicht gefragt.

Während eines Urlaubs an der Nordsee stellte Neuhaus fest, dass Pullover aus der Mongolei hervorragend zu mitteleuropäischen Tiefdruckgebieten passen. Sie begann, Kleidungsstücke an Bekannte zu verkaufen, mietete Stände auf Weihnachtsmärkten und Messen an. Seit 2015 hat die Frau aus dem brandenburgischen Ort Schönefeld einen Online-Shop für Kleidungsstücke aus Kaschmir, Kamelhaar und der Wolle des Yak-Rinds. Ihre Schwester führt in der Mongolei ein Unternehmen mit einer Handvoll Strickerinnen. Sie stellen her, was Enhbold Neuhaus in langen Gesprächen mit Kunden als den deutschen Geschmack herausgefiltert hat. „Wir Mongolen lieben bunte Farben“, sagt sie. „Für meine Schwester war es schwer zu verstehen, dass gerade in Berlin viel Dunkelblau, Grau und Schwarz getragen wird.“

„Ein hohes Gründungspotential“

Wie viele andere migrantische Gründer setzte sie sich mit einer Mentalität auseinander, die ihr anfangs fremd war. „Viele Deutsche sind sachlich, wir hingegen sehr emotional“, sagt Neuhaus und erzählt von den mongolischen Viehzüchtern, die seit jeher als Nomaden durch die asiatische Steppe ziehen: „Wenn wir ein Problem haben, suchen wir nach einer pragmatischen Lösung.“ Diese Denkweise habe ihr beim Start in die Selbständigkeit geholfen.

Die gerade erschienene Studie „Migrantische Ökonomie“ zeigt: Zwischen 2005 und 2019 ist die Zahl der herkunftsdeutschen Gründer um zehn Prozent gesunken, die der Gründer mit Migrationshintergrund um 52 Prozent gestiegen. Die Friedrich Naumann Stiftung hat in ihrem „Migrant Founders Monitor 2021“ ermittelt, dass inzwischen 20 Prozent aller Gründer einen Migrationshintergrund haben. Ein Großteil von ihnen, nämlich 57 Prozent ist erst im Laufe seines Lebens eingewandert. Wichtige Herkunftsregionen sind Europa, insbesondere Polen, und die Türkei. „Gerade die erste Migrantengeneration hat ein hohes Gründungspotential“, sagt der Soziologe René Leicht von der Uni Mannheim, der an der Studie „Migrantische Ökonomie“ mitgearbeitet hat.

Kaum Aufstiegschancen

Manche Migranten gründen, weil ihnen sonst die Arbeitslosigkeit droht. Leicht sagt jedoch, dass ihre Zahl gar nicht allzu hoch sei. Er verweist auf die Kompetenzen, die Menschen aus der ersten Migrantengeneration mitbringen. Idealerweise sprechen sie sowohl ihre Muttersprache als auch Deutsch. Sie haben hervorragende Kontakte in ihre Heimat und zu Landsleuten in Deutschland. „Dadurch können sie sich in zwei Welten bewegen“, sagt Leicht. Nicht nur das: Nach seinen Beobachtungen erschließen sich Menschen, die schon in zwei Ländern Geschäfte machen, leicht Netzwerke in weitere Staaten.