Swapfiets : Mietfahrräder im Delfter Blau

Wer in Amsterdam ankommt, sieht sie innerhalb weniger Minuten. Auf dem Fahrrad-Ponton hinter dem Hauptbahnhof parken in einer Doppelreihe mit 50 Rädern gleich acht mit blauem Vorderreifen. Das sind nun ungewöhnlich viele, aber auch auf dem Radweg nebenan rollt immer wieder so ein Blaubemantelter vorbei. Und so geht es weiter, egal, ob es in die Innenstadt geht oder mit der Fähre nach Amsterdam-Noord, wo Pendler von der Arbeit nach Hause zuckeln.

Der blaue Reifen: ein cleverer Marketingtrick, weil Erkennungsmerkmal eines jungen Unternehmens, das sich rasend schnell ausbreitet. In Amsterdam, in anderen niederländischen Städten – und seit vorigem Jahr auch in Deutschland. In Frankfurt, Berlin, Münster und anderswo rollen zunehmend Zweiräder des niederländischen Dauervermieters Swapfiets.

Der Weg zur Swapfiets-Zentrale führt, genussvoll auch per Rad, an der Amstel entlang in den Süden Amsterdams. Etwas weiter südwärts führt der Fluss zur Windmühle Riekermolen und von dort zur vielleicht hübschesten Radroute in der Umgebung der Metropole. In einem weißen Backsteinbau finden sich an einem November-Montag alle drei Gründer und ihr Geschäftsführer ein, was nicht so oft passiert. Wenige Tage davor feierten sie Jubiläumsfest, fünf Jahre Swapfiets.

„Swap“ für Tauschen, „fiets“ für Rad

Das Unternehmen ist nicht vergleichbar mit üblichen Vermietern, die Räder kurz für den Weg von A nach B vergeben. Swapfiets-Kunden teilen ihr Rad nicht dauernd mit anderen, sondern abonnieren es. Sie zahlen eine Monatsmiete inklusive Wartung und Reparaturen; der Vertrag ist jeden Monat kündbar, Mindestdauer ein Monat.

Ist die Bremse kaputt oder der Reifen platt, meldet sich der Nutzer per Telefon, Mail oder App. Ein Mechaniker kommt vorbei, um das Rad zu reparieren – oder gegen ein funktionierendes auszutauschen. Daher der Name – „swap“ für Tauschen, „fiets“ für Rad – in gewöhnungsbedürftigem englisch-niederländischen Mix. Das Modell mag im gegenwärtigen Trend zu weniger festem Eigentum zu sehen sein, zu mehr Teilen und Mieten.

Das Gründer-Trio sind Richard Burger, 27 Jahre alt, Dirk de Bruijn, 29, und Martijn Obers, 28. Steven Uitentuis, 34 Jahre alt, stieß etwas später als Geschäftsführer hinzu. Zum ausführlichen Gespräch bereit stehen Uitentuis und Burger, die anderen halten sich im Hintergrund.

Start mit Gebrauchträdern

Begonnen hat das Start-up in Delft, bekannt unter anderem für seine blau-weißen Fayencen und eine renommierte Technische Universität. Beide relevant für Swapfiets: Denn das Delfter Blau ist der Grund für die markante Reifenfarbe. Und an der TU kannten sich die drei damaligen Marinetechnik-Studenten Burger, de Bruijn und Obers, und sie hatten 2014 eine Idee. Sie beobachteten, dass Kommilitonen oft auf ziemlich heruntergekommenen Rädern radelten.

Und: Ein Rad selbst zu besitzen und zu unterhalten „ist nicht für jeden angenehm“, sagt Burger. „Das bringt Umstände mit sich, man muss laufend zur Fahrradwerkstatt – mit unerwarteten Kosten – oder es selbst reparieren, dazu hast du keine Zeit und Lust.“ Warum also kein Rad im Abo nutzen und warten lassen?

Dieses Geschäftsmodell probierten die drei zunächst mit so wenig Ressourcen wie möglich aus: mit Gebrauchträdern, die sie auf einem Online-Markt und aus Gemeindedepots erwarben und Mitstudenten anboten. Die Idee sprach sich herum. „Die ersten Kunden waren Freunde von Freunden“, sagt Uitentuis. Die Flotte: zunächst 40 Gebrauchträder, später 150, alles noch mit eigenem Kapital. Immer mehr Kunden kamen.