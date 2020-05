Gründerserie : Ein Start-up für Informationen aus der Zentrale

Aktualisiert am

IK-up! verkauft Software für Mitarbeiterkommunikation. Gerade in Zeiten des Homeoffice ist diese sehr gefragt. Gestartet ist das Trio aber mit einer ganz anderen Geschäftsidee.

Wir haben eine relativ bewegte Vergangenheit“, sagt Manuel Conrad. Er lacht, als er das sagt. Diese Entspanntheit kann er sich leisten, weil er und seine Mitstreiter aus Fehlern und Fehlentscheidungen gelernt haben und weil ihr Unternehmen inzwischen floriert. Das heißt IK-up!, hat seine Büros in Mainz und ist darauf spezialisiert, Software für Mitarbeiterkommunikation bevorzugt an mittelständische Betriebe zu verkaufen. Der Name ist Programm: IK steht für interne Kommunikation.

Ursula Kals Redakteurin in der Wirtschaft, zuständig für „Jugend schreibt“. F.A.Z.

Dabei sind die Gründer vor fünf Jahren mit einer gänzlich anderen Geschäftsidee gestartet, einer selbst entwickelten Software mit automatisierten Abläufen für lokalen Online-Journalismus. Ihr Content-Management-System bindet Leser ein, sie regen Themen an, ihre Vorschläge werden von professionellen Journalisten eingeordnet, teils verworfen, teils aufgegriffen und recherchiert. Die zwei größten Kunden sind die Augsburger Mediengruppe Pressedruck und die Verlagsgruppe Rhein-Main. Was vor der Haustür unter der Marke Merkurist eine Erfolgsgeschichte ist, kam aber bundesweit bisher bei anderen Verlagen nicht an.

„Wir waren überzeugt, das wird nichts.

2018 war ein hartes Jahr. „Wir haben viel Geld in Software und Technologien investiert. Zu erkennen und sich einzugestehen, das wird nicht funktionieren, war frustrierend“, berichtet Conrad ungeschönt. Der 35-jährige findet aber auch: „Wenn man stark unter Druck ist, kommen die besten Ideen. Wir haben gute Software.“ Bei einem befreundeten Unternehmer habe er sich „ausgeheult“, dieser hörte aufmerksam zu: Habt ihr mal überlegt, eure Software als digitale Mitarbeiterzeitung zu verkaufen? Wendet euch an die Mittelständler, da sind viele Missstände in der Mitarbeiterkommunikation. Manuel Conrad recherchierte.

Er hat auf der European Business School in Oestrich-Winkel seinen Master of Finance gemacht und war dann Unternehmensberater bei Deloitte. Er sei der Zahlenmensch. Doch der erste Versuch, einen Kunden zu gewinnen, scheiterte. Ein zweiter Akquisetermin folgte. „Der lief extrem schlecht, wir waren überzeugt, das wird nichts.“

Sie sollten sich irren. Frieder Reinhardt, einer der Mitgründer, meldete sich kurz darauf: „Die wollen das machen!“ Die Zusage kam von einer großen, modern organisierten Rechtsanwaltskanzlei mit 90 Mitarbeitern in Berlin. Die Befürchtungen der Mainzer, dass die Anwälte „uns beim Thema Datenschutz zerlegen“, traten nicht ein.

40 Kunden im ersten Jahr

Im ersten Jahr haben sie so 40 Kunden gewonnen, darunter eine Außenstelle der Malteser, eine Ikea-Filiale und den Facilitymanager Apleona in Neu-Isenburg, der mit seinen 20.000 Mitarbeitern eigentlich zu groß sei, aber eben nur eigentlich, sagen die drei Gründer, neben dem Betriebswirtschaftler und CEO Manuel Conrad der Ingenieurinformatiker und Technikchef Meik Schwind und Frieder Reinhardt, der als Wirtschaftsingenieur für den Vertrieb zuständig ist.

Die Kundengespräche verlaufen ähnlich, denn alle hätten das gleiche Problem, redet sich Conrad in Schwung: „Stellen Sie einem Geschäftsführer die Frage, wie gut läuft die interne Kommunikation im Unternehmen? Ich habe noch keinen gefunden, der sagt, das läuft richtig gut. Jeder weiß, das können wir verbessern, aber es gibt wichtigere Dinge.“ Das ist durch Corona schlagartig anders geworden. Erreichbarkeit, Transparenz und rasche Information, was sich wie und wann für jemanden beim Arbeiten ändert, das hat jetzt Priorität.