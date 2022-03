Chinaforschung : Grenzenlos kompromissbereit?

Vergangene Woche haben die Sinologieprofessoren Björn Alpermann und Gunter Schubert die in den letzten Jahren aufgeflammte Kritik an Selbstzensur und Appeasement innerhalb der deutschsprachigen Chinaforschung gegenüber der chinesischen Regierung als „Kreuzrittertum“ gebrandmarkt. Kritiker des konformistischen Kurses, darunter Autoren dieses Beitrags, wurden als „moralische Kreuzritter“ diffamiert und als Nestbeschmutzer stigmatisiert. Argumente wischen die Autoren mit der Behauptung vom Tisch, für einen steigenden Einfluss Chinas auf die deutsche Chinaforschung fehlten Belege.

Das Gegenteil ist richtig: Im „International Journal of Human Rights“ kritisieren Andreas Fulda und David Missal auf empirischer Basis, dass „Chinaforschung an deutschen Universitäten hochgradig abhängig von ‚fragwürdigen‘ Finanzierungen [sei] und viele ihrer chinabezogenen Studienprogramme ohne finanzielle Unterstützung aus der Volksrepublik China nicht mehr angeboten werden“ könnten. Über Konfuzius-Institute und Universitätspartnerschaften flössen massive finanzielle Mittel von der chinesischen Seite an deutsche Kooperationspartner. Diese These stützt sich auf mehr als hundert Anfragen an öffentliche Stellen, die von Missal nach den Informationsfreiheitsgesetzen gestellt wurden und auf der Website unis.davidmissal.de eingesehen werden können. Dort ist dokumentiert, dass deutsche Universitäten ohne großen Aufwand jedes Jahr mehrere Millionen Euro aus China erhalten, pro Hochschule oftmals mehrere Hunderttausend Euro. Sowohl die Universität Würzburg als auch die Universität Tübingen, an der Alpermann und Schubert lehren, haben die Anfragen unbeantwortet gelassen.