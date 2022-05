Hochschulreform : Stillstand auf der Großbaustelle

Die Bundesregierung will den größten Knoten im Hochschulsektor auflösen: das Kapazitätsrecht, in dem es um Personalauslastung geht. Doch die Reform lässt auf sich warten.

Es gibt wohl kein anderes Hochschulsystem, das so wie das deutsche seit fast fünfzig Jahren rechtlich dazu verpflichtet ist, bei der Aufnahme von Studenten Quantität über Qualität zu stellen. 1980 nämlich untersagte das Bundesverwaltungsgericht den deutschen Universitäten eine „unzulässige Niveaupflege“ hinsichtlich der Ausstattung ihrer Studiengänge mit dem gebotenen Personal. Dass diese Universitäten heute unter einem immensen Wettbewerbsdruck stehen, dass sie immer mehr Studenten ausbilden sollen und gleichzeitig internationale Exzellenz erreichen sollen – egal: Die Kapazitätsordnung zwingt sie zur „erschöpfenden“ Auslastung ihres Lehrpersonals.

Die absurde Konsequenz dieser Rechtsnorm, dass nämlich Personalzuwächse sofort mit einer automatischen Erhöhung der aufzunehmenden Studenten belastet werden, macht Verbesserungen des miserablen Betreuungsverhältnisses von Lehrenden und Studenten an den Hochschulen de jure unmöglich. Gegen das international einmalige Konstrukt des deutschen Kapazitätsrechts ist endlos polemisiert worden, über mehr als Korrekturen ist man dennoch nicht hinausgekommen. Die in das Kapazitätsrecht eingeflossenen normativen Erwartungen an das Hochschulsystem haben sich als viel zu hartnäckig erwiesen, obwohl sie mit der heutigen Lage dieses Systems längst in einem erschöpfenden Dauerkonflikt stehen. Immerhin haben die Regierungsparteien in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt, sie wollten jetzt einen „Bund-Länder-Prozess zur Weiterentwicklung des Kapazitätsrechts in Gang setzen“. Könnte er einen echten Fortschritt bringen?