Die Karrierefrage : Darf ich im Berufsleben Dialekt sprechen?

Dialekt im Berufsalltag kommt in vielen Fällen gut an. In anderen jedoch nicht oder nur bei einer begrenzten Zahl von Menschen. So musste einst der in Brüssel tätige CDU-Politiker Günther Oettinger für sein mit schwäbischem Singsang durchsetztes Englisch viel öffentlichen Spott über sich ergehen lassen.

Wenn hingegen heute der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, ein Deutsch spricht, wie es im Südwesten der Republik nun einmal verbreitet ist, scheint das vielen Wählern zu gefallen. Auch die Zahnärztin oder Anwältin können in ihrem jeweiligen Heimatort Dialekt sprechen, ohne dass deswegen Patienten oder Mandanten wegbleiben. Von einem Schauspieler, der in seinem Heimattheater auftritt, wird sogar erwartet, dass er den örtlichen Dialekt beherrscht. Auf dieser Bühne nur Hochdeutsch zu reden wäre seltsam.