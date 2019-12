Aktualisiert am

Bildung in Deutschland : Es herrscht viel Mittelmaß

Digitalisierung und Globalisierung verändern die Arbeitswelt und damit die Anforderungen an Schule, Hochschule und Ausbildung. Kann Deutschland mithalten?

Lernen mit Virtual-Reality-Brille: An fast allen deutschen Schulen ist das noch Zukunftsmusik. Bild: dpa

Wie zukunftsfähig ist das deutsche Bildungssystem? Viele dürften diese Frage skeptisch beantworten. Denn meistens liest man über das Viele, das in der Bildung nicht funktioniert: Lehrermangel, Überforderung der Schulen mit Heterogenität, hohe Abbruchquoten im Studium.

Derzeit fordert ein beschleunigter Wandel das ganze Land besonders heraus. Zum einen verändert die Digitalisierung nicht nur, aber auch die Arbeitswelt. Zum anderen wächst die Welt zusammen; der globale Wettbewerb wird intensiver. Ist das deutsche Bildungssystem dafür gerüstet? Aus der Wirtschaft, die ein großes Interesse an gut (aus-)gebildeten Menschen hat, ist dazu zu vernehmen: Es gibt viel zu tun, und man darf in den Anstrengungen gerade in diesen Umbruchzeiten nicht nachlassen; eine Katastrophenstimmung ist aber unangebracht.