Aktualisiert am

Kaum eine Branche war in der Pandemie so gebeutelt wie die Gastronomie. Christian Mook und seine Restaurant-Gruppe hadern noch immer damit. Über eine besondere Unternehmerkarriere und einen außergewöhnlichen Alltag.

Wer Christian Mook regelmäßig trifft und weder zu seiner Familie gehört noch zu seinen Angestellten, der begegnet ihm wahrscheinlich auf dem Rennrad oder hat eine Kanzlei oder isst und trinkt gerne. Fahrradfahren nennt der Restaurantbetreiber Mook eine Leidenschaft, die regelmäßige Beratschlagung mit Anwälten und Steuerberatern eine von den Umständen erzwungene Notwendigkeit und den Kontakt zu seinen Gästen ein Lebenselixier. Mook besitzt fünf Lokale, alle in Frankfurt, mit zusammen 850 Sitzplätzen, er gehört zu den größten Individualgastronomen in Deutschland. In der Pandemie hat er mehrfach einen überbordenden und zugleich versagenden Bürokratismus beklagt. Teil eins dieser Kritik hält er aufrecht, wiederholt sie oft und gerne, aus vollem Herzen. „In Deutschland wird es der ethisch arbeitenden Speisegastronomie sehr schwer gemacht. Der Staat drangsaliert die Gastronomie.“

Jacqueline Vogt Ressortleiterin der Rhein-Main-Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Folgen Ich folge

Mook, Jahrgang 1969, wuchs in einem Geschäftshaushalt auf, wohlhabend, mit vielen Freiheiten, die Universität, die er nach der Schule besuchte, war die Welt, ihre Erkundung sein Studienfach. Als der junge Christian Mook Amerika bereiste, erlebte dort eine Restaurantkategorie einen Boom, von der in Europa noch niemand spracht: das High-End-Steakhaus mit weiß eingedeckten Tischen und schwerem Besteck, mit Fleisch in verschiedenen Reifegraden und mit hierzulande unüblichen Zuschnitten.