Die Tiefenpsychologie ist an deutschen Universitäten kaum noch vertreten. Ein tiefes Verständnis psychischer Leiden wird so verfehlt, zum ­Schaden der Patienten.

Seit 2020 kann man in Deutschland Psychotherapie studieren, aber in der Praxis stimmt das nur zum Teil. Aus dem Spektrum der psychotherapeutischen Verfahren ist an den staatlichen Universitäten nur die Verhaltenstherapie prominent vertreten, während die psychodynamischen Verfahren, also die Systemtherapie, die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und die Psychoanalyse, aus dem Lehrbetrieb fast verschwunden sind. Einen einzigen Lehrstuhl gibt es in Deutschland noch für die Psychoanalyse (in Kassel), für die tiefenpsychologisch fundierte und die systemische Therapie sieht es kaum besser aus. Das ist umso schwerer zu verstehen, als die psychodynamischen Verfahren von Patienten stark nachgefragt werden (fast die Hälfte wählt diese Behandlungsart) und ihre Wirksamkeit unbestritten ist, was durch die Zulassung bei den Krankenkassen dokumentiert wird.

Der stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Psychoanalyse, Psychotherapie, Psychosomatik und Tiefenpsychologie (DGPT), Georg Schäfer, beklagte in einem Interview die Verarmung der akademischen Lehre durch die Monokultur der Verhaltenstherapie. Die psychodynamischen Verfahren würden lustlos nach Lehrbuch abgehandelt, von Dozenten, die nur oberflächlich mit ihnen vertraut seien oder ihnen mit Skepsis begegneten. Es ist kein Geheimnis, dass insbesondere die Psychoanalyse unter Verhaltenstherapeuten viele Kritiker hat. Anders ist das bei den Studenten, die weiter großes Interesse an der Psychodynamik zeigen. Rund ein Viertel von ihnen wählt eine entsprechende Ausbildung, und das, obwohl ihr Studium sie kaum darauf vorbereitet. Wer tief in die Tasche greift, kann an eine psychoanalytisch geprägte Privatuniversität ausweichen. Weniger Vermögende müssen lange finanzielle Durststrecken in Kauf nehmen oder fangen erst gar nicht an.