Historiker im Interview : „Russische Wissenschaftler fühlen sich als doppelte Geiseln“

Wie ist die Lage an den russischen Universitäten, insbesondere für oppositionelle Wissenschaftler?

Die Situation ist angespannt. Die Dozenten haben Angst und schweigen. Dieses Schweigen bedeutet meist nicht Zustimmung für den Krieg, sondern Angst vor der Zukunft. Die Universitätsangestellten haben Sorge, ihre Arbeit zu verlieren, sie befürchten Nachteile für die eigene Familie. Daher sprechen sie auch nicht untereinander über die aktuelle Situation, allenfalls zu Hause, unter Verwandten, in der Küche – so wie in sowjetischen Zeiten. Ich habe in Vorbereitung auf das Gespräch mit sieben russischen Wissenschaftlern gesprochen, und alle beobachten die Tendenz zur Vereinzelung. Man schreibt weniger E-Mails, ruft einander kaum noch an. Und natürlich gibt es schon Fälle von Denunziationen an den Schulen und Universitäten.