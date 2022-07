Mitgliederrückgang der Kirchen : Theologie unter Legitimationsdruck

Die Transformationsprozesse moderner Gesellschaften, die Soziologen als Individualisierung, Pluralisierung und Fragmentierung beschreiben, haben die Erosion kirch­licher Bindungen beschleunigt. Die Ab­wendung von den Kirchen hat ihre Ursachen aber nicht allein in Säkularisierungsschüben und dem Glauben als eine „Option“ (Hans Joas), sondern ebenso in anhaltenden Modernitätskonflikten. Überdies haben der Skandal sexuellen und geistlichen Missbrauchs durch Priester sowie seine Vertuschung zu einem dramatischen Ansehensverlust der ka­tholischen Kirche geführt, der sich inzwischen auch auf die Zahl der Theologiestudierenden auswirkt. Anlass genug, in einer Zeit, in der das Verhältnis von Kirche und Staat politisch hinterfragt wird, sich Gedanken über die Zukunft der Katholischen Theologie und ihren Ort in der Universität zu machen.

Theologische Fakultäten haben es, nimmt man den Theologiebegriff ernst, mit Gott zu tun oder – anthropologisch gewendet – mit dem Glauben an ihn und seiner Offenbarung. Theologie im konfessionellen Sinne zu betreiben, ohne zu glauben, dass Gott existiert und sich den Menschen durch Offenbarung zu erkennen gegeben hat, ist ein hölzernes Eisen. Religionswissenschaftler und Religions­soziologen können sich ihrem Gegenstand aus der Beobachterperspektive nähern. Theologen nehmen hingegen eine Beteiligtenperspektive ein, die den Glauben der Bekenntnisgemeinschaft von innen her mitvollzieht. Sofern Theologen dem Programm der fides quaerens intellectum folgen, setzen sie den Glauben voraus, dessen Geschichte, Inhalt und Vollzug sie mit wissenschaftlichen Methoden zu verstehen suchen. In der bekenntnisgebundenen Theologie geht es um die zeitgemäße Ex­plikation der Sinngehalte des Glaubens, seiner symbolischen Praktiken und ethischen Orientierungen im Dienst an der Kirche. Im öffentlichen Raum versteht sich die Theologie als Anwältin des Un­verzweckbaren und einer Hoffnung auf Rettung und Heil über alle säkularen Heilsversprechen hinaus. Als wissenschaftliche Reflexion des Glaubens unterscheidet sie sich von Predigt und Verkündigung.