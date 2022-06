Postkoloniale Wissenschaft : Das Vorspiel zum Documenta-Skandal

Das Logo der Documenta 15 zeigt ein buntes Gewirr aus stilisierten Händen. Das ließ schon erahnen, dass die Botschaft dieser Kunstschau wichtiger ausfallen dürfte als die gezeigte Kunst selbst. Nun ist der Skandal da, der bis zur letzten Minute geleugnet wurde. Noch am 20. Juni bekundete der Journalist Mohamed Amjahid im RBB, „Dutzende Journalisten“ hätten sich auf die Suche nach antisemitischen Exponaten gemacht und „rein gar nichts gefunden“, woran sich zeige, dass viele in Deutschland „kritische Stimmen aus dem Globalen Süden einfach nicht aushalten“ würden.

Monatelang hatte das „Bündnis gegen Antisemitismus Kassel“ auf das hingewiesen, was jetzt nicht mehr abzustreiten ist. Der in Kassel gezeigte antisemitische Agitprop ist allerdings nur ein Aspekt des Problems. Denn was dort sichtbar wurde, ist der antizionistische Konsens der Bessergebildeten, der Aufgeschlossenen und der Minderheiten, nebst ihren standes­gemäßen Rechtfertigungsversuchen, die sich unter anderem in der trickreichen Auslagerung des eigenen Ressentiments an ebenjene „Stimmen aus dem Globalen Süden“ offenbart.