Warnhinweise : Der ästhetische Lehrwert der Trigger Warnings

Trigger-Warnungen auch auf Büchern? Da stünde eine Menge Arbeit bevor, wie hier in der Oberlausitzischen Bibliothek der Wissenschaften in Görlitz. Bild: Daniel Zielske

Die Debatte über Trigger und Content Warnings, also über Warnhinweise vor potentiell traumatisierenden oder belastenden Lehrinhalten, hat auch die deutschen Universitäten erreicht. Zuletzt sorgten Handreichungen des Gleichstellungsbüros an der Universität Bonn für Diskussionen (F.A.Z. vom 23. September). Wenig präsent sind Perspektiven aus der Praxis. Wie lehrt es sich unter dem wachsenden Druck, zu solchen Warnhinweisen Stellung zu beziehen? In den Literatur- und Kulturwissenschaften ist der Druck besonders hoch. In der Anglistik und Amerikanistik ist die Gretchenfrage „Wie halten Sie’s mit Trigger Warnings?“ längst Teil des Alltagsgeschäfts geworden. Für die Mehrheit der Dozenten, die ohne solche Warnhinweise akademisch sozialisiert wurden, mag der erste Impuls ablehnend sein. Es lohnt sich aber, sich damit auseinanderzusetzen, was Trigger- und Content-Warnungen bewirken können, im Positiven wie im Negativen.

Wie ist nun damit umzugehen, dass gerade Studenten Texte oder Filme oder ganze Seminare mit entsprechenden Warnungen versehen wollen? Welchen Einfluss haben die Warnhinweise auf die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Texten und Themen, insbesondere ästhetischen Gegenständen, in der Lehre? Wichtig ist zunächst, zu eruieren, wem ein Warnhinweis nützt. Wenn damit primär institutionelle Interessen verfolgt werden, die politischem Druck oder dem Zeitgeist nachgeben, ist Skepsis angebracht. Wenn aber Studenten selbst für Warnhinweise einstehen, ist die Lage eine andere. Seit einigen Jahren lässt sich unter Studenten ein gesteigertes Bewusstsein für Inklusivität und Diversität wahrnehmen, dem durch solche Warnungen relativ unaufwendig Rechnung getragen werden kann. Ein Blick in die Geschichte der Content Warnings ist erhellend: Diese entstanden ganz hierarchiefrei im Internet in Fan-Fiction-Foren mit hoher Beteiligung der LGBT+-Community, innerhalb einer Gemeinschaft also, in der traumatische Erlebnisse keine Seltenheit sind. Hinweise auf belastende Themen sind hier Ausdruck der Fürsorge. Versteht man den Hörsaal oder das Seminar als Raum gegenseitiger Wertschätzung, wird deutlich, dass es bei den Warnhinweisen nicht um das Canceln von Inhalten gehen muss.