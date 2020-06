Wissenschaftlerporträts : Denker auf dem Laufsteg

Eines der beliebtesten Formate des Magazins der „Süddeutschen Zeitung“ war jahrelang die Rubrik „Sagen Sie jetzt nichts“. Prominente wurden darin aufgefordert, ihren Gemütszustand mimisch auszudrücken und Fragen durch Gesten zu beantworten.

Während in Loriots titelgebendem Nudel-Sketch die Aufforderung, nichts zu sagen, eine Liebeserklärung bekräftigt, die durch die Nudel am Mund lächerlich wirkt, kommen in der SZ-Rubrik verbale Sprache und mimischer Ausdruck einander nicht in die Quere. Die Fragen sind so gestellt, dass sie sich gestisch beantworten lassen; die Gestik ist so modelliert, dass sich die in ihr ausgedrückte Antwort (Euphorie, Ratlosigkeit, Neugier) verbalisieren lässt.