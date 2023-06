Die Bundesregierung will noch in diesem Jahr ein Gesetz zur geschlechtlichen Selbstbestimmung verabschieden. Wenn es so kommt, wie in dem kürzlich vorgelegten Referentenwurf beschrieben, dann würde es für die Wissenschaft gleichzeitig zu einem Triumph und zu einer Niederlage. Ein Triumph wäre es für die Geisteswissenschaften. Das Vorurteil ihrer praktischen Bedeutungslosigkeit würde widerlegt. Das in der Literatur- und Sozialwissenschaft erdachte Gender-Konzept, das die psychische und soziale Seite des Geschlechts privilegiert, soll sogar zum Gesetz werden: Jeder soll das Geschlecht haben können, das er sich wünscht.

Eine Niederlage wäre das auch als „Entbiologisierung der Zivilgesellschaft“ beschriebene Vorhaben für die Naturwissenschaften: Weil in der dem Gesetz vorauslaufenden Debatte die Biologie entweder kaum ge­fragt oder verteufelt wurde, ist das Ergebnis eine Kopfgeburt. Denn wünschen kann man sich zwar vieles, in der Praxis meldet sich das natürliche Geschlecht aber immer wieder zurück, bei der Elternschaft, beim Sport oder beim Arzt. Der Entwurf will das nachvollziehen, endet aber in einem schlechten Kompromiss: Jeder soll nun mit einem Satz beim Standesamt alljährlich sein Geschlecht wechseln dürfen, ohne Gutachten und Gerichtsentscheidung; das neu gewählte Geschlecht soll dann aber nicht oder nur eingeschränkt in der Sauna, bei der Vaterschaft oder im Kriegsfall gelten. Im Schwimmbad beispielsweise gilt weiter das Hausrecht. Im Zweifel bestimmt der Bademeister, wer ein Mann ist und wer eine Frau. Transpersonen wird damit zugemutet, ihr Geschlecht je nach örtlicher Lage zu wechseln und dabei völlig fremdbestimmt zu werden.