Hochschulpolitik : Das Schweigen der Universitäten in der Pandemie

Universitäten sind Orte der wissenschaftlichen Debatte und des gesellschaftlichen Diskurses. Dass es ihnen in der Öffentlichkeit derzeit an Repräsentanz fehlt, ist eine Katastrophe. Ein Gastbeitrag.

Man stelle sich vor, Marsmenschen wären im März in der Bundesrepublik Deutschland gelandet und hätten versucht, sich während der Krise Klarheit über Machtverhältnisse und Einflusssphären in der deutschen Öffentlichkeit zu verschaffen. Schnell hätten sie begriffen, dass sich die Diskussionen im „Netz“ neutralisieren, nichts über Organisationsgrade von Öffentlichkeit aussagen – und daher ignoriert werden können. Konzentriert hätten sie sich auf die gebündelteren Kanäle: aufs Fernsehen, Radio und die nationalen Zeitungen.

Dabei hätten sie gelernt, dass Bundesministerien und Landesregierungen, Arbeitgeber- und Ärzteverbände, Gewerkschaften, Virologen, Epidemiologen und einzelne Ämter respektierte Stimmen in der Öffentlichkeit haben und dass Schulen und Kindertagesstätten (allerdings nur, weil Eltern nicht zugleich arbeiten und sich um die Kinder kümmern können) zentrale Einrichtungen sind. Worauf sie aber nie gekommen wären, ist, dass es in Deutschland so merkwürdige Institutionen wie Hochschulen gibt. Von ihnen fehlte in der Öffentlichkeit jede Spur.

Für die Sprachlosigkeit der Universitäten in der aktuellen Krise lassen sich Gründe angeben. Da es in der offenbarenden Kraft des Virus liegt, jede strukturelle Schwäche eines Systems zu enthüllen, eröffnet es auch im Falle der Universitäten die Möglichkeit einer Klärung – und einer Heilung. Der Hauptgrund für den Ausfall der Universitäten in der öffentlichen Debatte liegt in der geschwächten Rolle der Rektoren. Politisch gewollt, wurde sie durch die Ende der achtziger Jahre in der Blüte neoliberaler Denkweisen überall in der Republik verabschiedeten Hochschulrahmengesetze induziert. Seither haben die gewählten Senate der Universitäten nur noch abnickende Funktion bei der „Wahl“ von Rektoren. Ausschlaggebend sind die nach dem Modell von Aufsichtsräten neu eingeführten, nicht gewählten, sondern ernannten Hochschulräte.

Hier liegt die Strukturschwäche

Verlief die Konfliktlinie von Interessen zuvor dort, wo diese tatsächlich aufeinanderstoßen sollten, nämlich zwischen durch freie Wahlen gut legitimierten selbstbewussten Rektoren einerseits, Ministerien und anderen universitätsexternen Einflussgruppen andererseits, so ist nun der Konflikt in die Universität selbst hineinverlegt. Wie barock-gutmütig ein Rektor intern auch sein mag – er ist aus dem Bauch jenes Pferdes geschlüpft, das die neuen Gesetze in die Hochschulen hineingezogen haben. Dass er dann ministeriale Entscheidungen über das Schicksal seiner Einrichtung nur noch über die Presse zugespielt bekommt, ist nicht nur Affront, sondern die Wahrheit über die Machtverhältnisse. Die Universität hat in der aktuellen Krise keine öffentliche Stimme. Bildungspolitisch ist das eine Katastrophe.

Völlig unabhängig nämlich von der Frage, welche Politik eine Universität in der aktuellen Situation verfolgt, ist es wichtig, dass ihre Stellung zum politischen und gesellschaftlichen Umfeld kraftvoll in die Öffentlichkeit getragen wird. Das aber setzt Repräsentanz und Repräsentativität ihrer Stimme voraus. So wäre aktuell durchaus nötig, der Politik klarzumachen, dass der Unterricht, der an den Hochschulen stattfindet, keine laufend übertragene Informationssendung ist, die man einfach an- und ausschalten kann. Freitags an Rektoraten vorbei einfach so durchzustecken, dass ab Montag – trotz Hygieneplänen und vor allem: trotz offener Schulen – an den Hochschulen wieder alles „digital“ stattfindet, wäre bei wirklich autonomen Universitäten nicht möglich.

Diese würden den Konflikt mit Ministerien nicht scheuen und in Erinnerung rufen, dass Universitäten wissenschaftliche Kommunikationsräume sind, in denen neben Ideen und Wissen auch Körper und Biographien beteiligt sind. Sie könnten auch die großen Probleme nicht nur der Studienanfänger und -absolventen, sondern vor allem der Rekrutierung des wissenschaftlichen Nachwuchses auf eine für die Politik ungemütliche Weise zur Sprache bringen. Nun liegen diese Interessenlagen kommunikativ brach.

Es ist für keine freie Republik klug, die drei Millionen attestiert klügsten Menschen ihrer Generation und die sie ausbildenden Lehrer systembedingt stumm zu schalten. Es handelt sich vielmehr um eine Strukturschwäche, die korrigiert werden muss. Die Einflüsse der Ministerien, Hochschulräte und Drittmittelgeber sind zurückzudrängen und die Rektoren wieder direkt durch die Organe der Universität zu wählen. Der aktuelle Zustand produziert nicht nur Fehlsteuerungen, er ist einer Demokratie unwürdig.