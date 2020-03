Ausbreitung in Deutschland : Wie gehen die Unis mit Corona um?

Die Sorge vor dem Coronavirus hat in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens Spuren hinterlassen: Rund um den Globus wurden Messen und Veranstaltungen abgesagt und Flüge gestrichen. In China und Frankreich werden Schüler über das Internet unterrichtet, auch in Italien bleiben die Schulen und sogar die Universitäten vorerst geschlossen. Im Vergleich dazu reagieren die deutschen Hochschulen bislang noch relativ entspannt.

Der Campusbetrieb sei nicht beeinträchtigt, sagte eine Sprecherin der Bergischen Universität Wuppertal, an der eine mit dem neuartigen Virus infizierte Studentin eine Klausur mitgeschrieben hatte. Allerdings ist in Nordrhein-Westfalen wie in vielen anderen Bundesländern auch derzeit vorlesungsfreie Zeit. „Wir gehen sehr gut damit um“, erklärte die Sprecherin. Die Uni halte den Betrieb aufrecht, man könne ganz normal in die Bibliothek gehen, und auch Klausuren würden geschrieben. Im Fall der infizierten Studentin arbeite die Uni eng mit dem Gesundheitsamt zusammen. Es seien Veranstaltungen an der Uni abgesagt worden, aber von den jeweiligen Veranstaltern, nicht von der Uni.

Die Hochschulrektorenkonferenz hat keinen bundesweiten Überblick über die Maßnahmen der Universitäten in Bezug auf das Coronavirus. Die Sprecherin Susanne Schilden sagte auf Anfrage: „Das Thema hat in den Hochschulen hohe Priorität, Maßnahmen werden gründlich und sachlich erwogen, geplant und gegebenenfalls umgesetzt.“

An einigen Unis sollen Einreisende aus Risikogebieten für 14 Tage den Campus nicht betreten, ansonsten wird an den Hochschulen zu grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen wie Händewaschen geraten. Die meisten Unis orientieren sich an den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts. „Uns ist wichtig, keine Alleingänge zu machen“, sagte die Pressesprecherin der Technischen Universität Dortmund, Eva Prost. Für Studierende, die aus Risikogebieten zurückkehren und deshalb nicht zur Klausur gehen sollen oder wollen, würden individuelle Lösungen gefunden. In Dortmund sind zwei Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie befinden sich in häuslicher Quarantäne. Das sei noch keine Situation, die den Campus betrifft, sagte Prost. Der Betrieb gehe ganz normal weiter.

An der RWTH Aachen können sich internationale Studierende derzeit nur online einschreiben. „Damit Studierende, die aus Risikogebieten im Ausland neu an die RWTH kommen, während der Inkubationszeit Kontakte möglichst einschränken können, erfolgt deren Einschreibung ausschließlich online“, teilte die Uni mit. Die Aachener haben eine Hotline eingerichtet, um ihren Hochschulangehörigen bei „dringenden Fragen zu Arbeitsplatz, Studium und Lehre“ zu helfen und eventuell an andere Ansprechpartner verweisen zu können.

An der Universität in Frankfurt arbeitet ein Krisenstab Regelungen für Dienstreisen aus. Reisen in Risikogebiete werden an den Unis in Dortmund, Hamburg und Wuppertal außer in Ausnahmefällen nicht genehmigt. Die Aachener müssen ihre Dienstreisen in Risikogebiete der Verwaltung melden.