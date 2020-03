Wegen Coronavirus : Semesterbeginn in Baden-Württemberg und Bayern verschoben

In Baden-Württemberg wird der Beginn des Sommersemesters an allen Hochschulen wegen des Coronavirus bis nach Ostern verschoben. Wissenschaftsministerin Theresia Bauer brachte gemeinsam mit Gesundheitsminister Manfred Lucha (beide Grüne) einen entsprechenden Erlass auf den Weg.

„Wir wollen den Prozess der Ausbreitung verlangsamen“, begründete Bauer die Anweisung. Bisher sei Baden-Württemberg noch in der Lage, die Infektionswege nachzuvollziehen. Dies solle möglichst lange so bleiben.

Nach Angaben eines Sprechers des Ministeriums betrifft die Regelung den Vorlesungsbetrieb, nicht aber die Forschungsarbeiten an den Hochschulen im Südwesten. Die Verschiebung des Semesterstarts betrifft nach Bauers Angaben vorerst vor allem die Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Dort hätte der Vorlesungsbetrieb normalerweise am kommenden Montag begonnen, an den Universitäten Anfang April.

Auch das bayerische Kabinett hat am Mittwoch in München eine Verschiebung des Semesterbeginns beschlossen. In einer Pressemitteilung heißt es: „Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen der Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus SARS-CoV-2 wird der Start des Sommersemesters 2020 an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften und an den Kunst- sowie Musikhochschulen auf den 20. April und damit auf nach den Osterferien verschoben. Dadurch wird der Beginn an den Start des Sommersemesters an den Universitäten im Freistaat angeglichen.“

Die Universitäten in Regensburg und Bayreuth haben den Lehrbetrieb bereits eingestellt. Verwaltung und Forschung sowie die Bibliotheken sind von den Einschränkungen nach aktuellem Stand auch hier nicht betroffen.

Am gestrigen Dienstag hatte der österreichische Kanzler Sebastian Kurz erklärt, den Lehrbetrieb an sämtlichen Universitäten und Fachhochschulen des Landes bis Anfang April einzustellen. Neben Italien bleiben auch in Spanien, Griechenland und Polen die Schulen und Hochschulen geschlossen. In Tschechien sind bislang nur die Schulen betroffen.