Folge des Coronavirus : Erste Hochschule in Deutschland schließt kompletten Campus

Hier lernt vorerst keiner mehr: Die erste Hochschule in Deutschland schließt einen kompletten Campus, um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen. Ein Student der Wirtschaftshochschule in Vallendar ist infiziert.

Erstmals schließt eine Hochschule in Deutschland den kompletten Campus aus Vorsichtsmaßnahme wegen des Coronavirus. Die „Wirtschaftshochschule WHU – Otto Beisheim School of Management“ (WHU) wird am Standort Vallendar keine Vorlesungen, Seminare oder andere Veranstaltungen anbieten. Wie die F.A.Z. erfahren hat, ist ein Student positiv auf das Coronavirus (COVID-19) getestet worden. Derzeit werden alle Personen, die in direktem Kontakt zum Infizierten gestanden haben, ermittelt, kontaktiert und durch das Gesundheitsamt über das weitere Vorgehen sowie über eine mögliche häusliche Isolierung informiert.

Am Samstag hatte die WHU noch einen „Schnuppertag“ für interessierte Schüler angeboten. Zu diesem Zeitpunkt war die mögliche Erkrankung des Studenten noch nicht bekannt. Nun hat die Universitätsleitung rasch reagiert und den Standort in Vallendar dicht gemacht. Dies sei eine Vorsichtsmaßnahme vor einer möglichen Ausbreitung des Coronavirus. Die Schließung gilt von Montag, 9. März, bis einschließlich Freitag, 13. März.

Auf der Webseite der Hochschule wird derzeit noch ein Besuchsprogramm für Interessierte am Masterkurs für den 12. März angekündigt. Es darf jedoch bezweifelt werden, dass dieser Termin stattfinden wird. Im Umfeld der Hochschule in Vallendar sind weitere Bildungsinstitutionen von Schließungen betroffen. In Koblenz und Andernach bleiben einzelne Schulen und Kindergärten geschlossen. Das erklärte das Gesundheitsamt des Kreises Mayen-Koblenz am Sonntagmittag.