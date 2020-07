Arbeiten im Corona-Sommer : Schlaflos in Mannheim

Der kleine Balkon von Annelies Blom liegt im zweiten Stock eines Altbau-Mehrfamilienhauses aus braunem Backstein, nur zwei Straßen vom Mannheimer Neckarufer entfernt. In den Blumenkästen wachsen Pfefferminze und Stiefmütterchen, an den Metallstreben der Brüstung ranken sich Bohnen nach oben.

Nadine Bös Redakteurin in der Wirtschaft, zuständig für „Beruf und Chance“. F.A.Z.



In der Mitte stehen zwei schlichte Alu-Gartenstühle an einem runden Mosaiktisch. Die Tischplatte ist gerade groß genug für Bloms Laptop, das Smartphone, eine Teetasse und vielleicht hin und wieder ein einzelnes Buch. Hier – oder bei schlechtem Wetter drei Schritte entfernt, drinnen an ihrem Küchentisch – ist in den vergangenen Monaten Deutschlands wohl bekannteste Forschung zu den gesellschaftlichen Auswirkungen der aktuellen Pandemie entstanden: die Mannheimer Corona-Studie.