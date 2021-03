Interview mit EU-Kommissarin : Der Impfstoff kommt nicht zufällig aus Europa

Aktualisiert am

Knapp hundert Milliarden Euro wird die Europäische Union in den nächsten sechs Jahren für die Wissenschaft ausgeben. EU-Kommissarin Mariya Gabriel erläutert die Prioritäten im Interview.

Als Sie vor zwei Jahren zur EU-Kommissarin ernannt wurden, fehlte die Wissenschaft im Titel. Wie konnte das passieren?

Der erste Titel lautete tatsächlich Innovation und Jugend. Danach gab es starke Mobilisierung aus Wissenschaft, Kultur und Bildung. Deshalb haben wir den Titel erweitert. Für mich ist es wichtig, dass alle diese Bereiche unter einem Dach sind und sich wechselseitig befruchten. Das war ein starkes Signal.

Wissenschaft hat in der Europäischen Union einen starken wirtschaftlichen Akzent. Das Schlüsselwort ist Innovation. Andererseits ist Europa gerade in der Grundlagenforschung stark, weniger in der Anwendung.