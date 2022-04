Cookies und Konferenzen : Wie man Beschäftigte dazu bringt, auf Datenschutz zu achten

Aktualisiert am

Auf die Voreinstellung kommt es an: Das zeigt ein Projekt der Universität Kassel zum Datenschutz in der digitalen Arbeitswelt. Cookies spielen eine besondere Rolle.

Durch behutsames „Anstupsen“ – neudeutsch Nudging – können Beschäftigte dazu gebracht werden, in der digitalen Arbeitswelt mehr auf Datenschutz zu achten. Dies ist das Ergebnis eines Projekts von Wirtschaftsinformatikern der Universität Kassel.

Die Forscher haben ein Baukastensystem mit Ideen für Firmensoftware entwickelt. „Die Lösungen sind oft einfach, ihre technische Umsetzung unkompliziert, aber der Einfluss solcher Gestaltungsoptionen kann enorm sein“, meint Projektleiter Andreas Janson.

Die Rolle der Cookies im Datenschutz

So könnten zum Beispiel datenschutzkonforme Einstellungen in Programmen mit Si­gnalfarben markiert oder Videokonferenzen so voreingestellt werden, dass der Hintergrund einer Person nicht mehr zu sehen sei.

Cookie-Abfragen sollten nach Ansicht der Wissenschaftler die Option „Ablehnen“ statt „Annehmen“ optisch hervorheben. In den Voreinstellungen sollten alle Cookies zunächst deaktiviert sein und aktiv ausgewählt werden müssen.