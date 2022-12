Historische Ernennung : Auszug aus dem Elfenbeinturm

Aktualisiert am

Fast vierhundert Jahre ist die Harvard-Universität alt, und meist hatten weiße Männer dort das Sagen. Nun wird mit Claudine Gay erstmals eine schwarze Präsidentin die Spitzenhochschule führen. Gay ist die erste Schwarze und die zweite Frau, die der 1636 gegründeten Universität vorstehen wird. Die 52 Jahre alte Politikwissenschaftlerin leitete bislang die Fakultät für Geisteswissenschaften. In einer Rede zu ihrer Ernennung sagte sie, Harvard solle der Welt und der Gesellschaft „dienen“; die Idee des „Elfenbeinturms“ müsse der Vergangenheit angehören.

Claudine Gay wuchs als Kind haitianischer Einwanderer im New Yorker Stadtteil Bronx auf. Ihr Vater war Ingenieur, ihre Mutter Krankenschwester. Die Familie verbrachte mehrere Jahre in Saudi-Arabien, wo der Vater für das Ingenieur-Korps der amerikanischen Armee arbeitete. Gay befasst sich in ihrer Forschung unter anderem mit Wählerverhalten und Rassismus. Sie gilt als eine der profiliertesten Forscherinnen zu den Auswirkungen von sozialer Ungleichheit auf politische Beteiligung. Gay wurde auch dadurch bekannt, dass sie den Ausschuss leitete, der 2019 den Wirtschaftsprofessor Roland Fryer wegen sexueller Belästigung zeitweise suspendierte. Die Schriftstellerin Roxane Gay, bekannt durch die Bücher „Bad Feminist“ und „Hunger“, ist eine Cousine der Wissenschaftlerin.