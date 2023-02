Im Arbeitsalltag können ChatGPT und Co. helfen – aber auch mal halluzinieren. Was wird durch intelligente Sprach-Bots interessanter, was gefährlicher? Ein Blick auf sechs Berufsgruppen.

Personalmanager

Vor Kurzem haben wir hier im Teil „Beruf und Chance“ über das Experiment berichtet, die Künstliche Intelligenz (KI) ChatGPT ein Bewerbungsanschreiben für die F.A.Z. schreiben zu lassen. Heraus kam ein wenig phantasievolles Schriftstück, das aber alle wichtigen Kriterien eines Standardanschreibens erfüllte. Da liegt eine Frage nahe: Welche Auswirkungen wird Software wie das sprachgewandte ChatGPT aus dem Hause Open­AI oder dessen Anwendung in der Microsoft-Suchmaschine Bing künftig für den Beruf des Personalmanagers haben? Nicht wenige, glaubt der Personalpsychologie-Professor Uwe Kanning von der Hochschule Osnabrück.

„Das Anschreiben ist kein sinnvolles Auswahlkriterium mehr, das ich in der Personalauswahl einsetzen kann.“ Allerdings müssten Bewerbungsprozesse noch in weiterer Hinsicht überdacht werden. Künftig sei es möglich, dass sich Bewerber von KI helfen lassen, wenn sie Vorstellungsgespräche vorbereiten. Die Software könne Vorschläge machen, wie auf bestimmte Fragen zu reagieren ist, „eine Art Skript“. Das führe dazu, dass Personalmanager sich von Standardfragen verabschieden müssten. Was sind Ihre Stärken? Was sind Ihre Schwächen? Was wissen Sie über unser Unternehmen? Antworten darauf seien schon heute keine guten Indikatoren dafür, ob ein Bewerber zu einer Stelle passe – in Zeiten von KI erst recht nicht mehr. „Die Botschaft für Personaler ist: Stellt solche Fragen gar nicht mehr“, sagt Kanning.