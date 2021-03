Cancel Culture an Hochschulen : Chronik einer orchestrierten Verleumdung

Gibt es Redeverbote an den Universitäten? Oft wird in diesem Zusammenhang verneinend auf die Studentenproteste in der Türkei verwiesen. Warum die Kampagne gegen die Philosophin Kathleen Stock das Gegenteil belegt.

Die Philosophieprofessorin Kathleen Stock Bild: Andrew Crowley for the Telegraph

Die Rede von Cancel Culture sei ein Phantasma der akademischen Rechten und ein Ablenkungsmanöver angesichts weltweit zu verzeichnender Einschränkungsversuche der Forschungsfreiheit, heißt es unisono in den sich progressiv wähnenden Arealen der hiesigen Hochschulen. So hat Robin Celikates, Professor für Praktische Philosophie an der Freien Universität Berlin, kürzlich in einem Beitrag für den Deutschlandfunk behauptet, dass „die selbsternannten Verteidiger der Wissenschaftsfreiheit“ in der Bundesrepublik „ideologische Nebelkerzen werfen und vom vermeintlichen Siegeszug von Political Correctness, Cancel Culture und Identitätspolitik fabulieren“ würden. Richte man den Blick auf die Türkei, wo die Polizei seit Wochen gegen Studenten der Istanbuler Bogaziçi-Universität vorgeht, so werde hingegen deutlich, was „der neueste Eintrag auf einer langen Liste staatlich orchestrierter Attacken gegen kritische Intellektuelle und Akademiker“ tatsächlich sei.

Bemerkungen wie diese sind aufschlussreich, weil sie durch internationale Vergleiche die deutschlandspezifischen Probleme zu trivialisieren versuchen. Zumal hier der Widerspruch zwischen dem für kritisch gehaltenen Selbstverständnis und den eigenen aktivistischen Reflexen aufscheint. Denn derselbe Robin Celikates hat sich im Januar mit rund 600 anderen Dozenten aus dem In- und Ausland an einer privat orchestrierten Attacke beteiligt, die als „Offener Brief gegen Transphobie in der Philosophie“ euphemisiert war, sich aber einzig gegen eine Wissenschaftlerin richtete: die Britin Kathleen Stock. Die an der University of Sussex lehrende Professorin für analytische Philosophie gehört gemeinsam mit ihren Kolleginnen Sophie Allen, Mary Leng, Jane Clare Jones, Rebecca Reilly-Cooper und Holly Lawford-Smith zu den Protagonistinnen des genderkritischen Feminismus, der im akademischen Rahmen die Grundüberzeugungen des Gender-Paradigmas revidiert.