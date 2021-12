Cancel Culture : Nachsicht für Mobber

In Frankreich gibt es ein neues Personalpronomen, es ist männlich und weiblich zugleich. Benutzt wird es von einer – noch darf man feststellen: verschwindend – kleinen Minderheit. Das Wörterbuch „Le Robert“ aber, der Duden der Weltsprache Französisch, in der es kein Neutrum gibt, hat es in seiner Ausgabe 2022 schon abgesegnet: „iel“. Es ist eine Zusammensetzung aus il und elle. Korrektes Konjugieren geht nun so: Je, tu, iel. Auf Deutsch würde das ungefähr so lauten: Ich, du, siers. Dieses „iel“ wurde erfunden, um den Imperativen der inklusiven Schreibweise und einer diskriminierungsfreien Grammatik gerecht zu werden. Man kann es je nach Lust und gefühltem Geschlecht weiter variieren: „ielle“ geht auch, in dieser Form wird das Weibliche übergewichtet. Im Plural hängt man ein s an: „iels“.

Während man in Paris noch auf die Reaktion der Académie Française wartet, wird in der französischen Akademie in Rom ungeniert der Cancel Culture gehuldigt. In der Villa Medici wurden die berühmten Wandteppiche Tentures des Indes, die Ludwig XV. in die Ewige Stadt geschickt hatte, abgehängt. Die auserwählten Stipendiaten des französischen Staats – die kulturelle Elite von morgen – störten sich an den kolonialen Motiven. Weil es sich bei der Tapisserie um die einzige Dekoration im großen Saal handelt, zeigte sich Sam Stourdzé, der Leiter des Instituts, einsichtig und nachgiebig: „Was für ein Weltbild verbreiten wir da eigentlich?“ Die traditionsreichsten kulturellen Institutionen scheinen sich dem Wokismus so willig anzupassen wie die akademischen.