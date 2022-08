Kolumne „Uni live“ : Wer hört Campusradio?

In Düsseldorf und auch an anderen Unis werden Campusmedien von uns Studenten finanziert. Pro Semester zahlen wir also für ein kleines Mini-Abo. Was genau wird dort eigentlich geleistet?

Wer hätte gedacht, dass meine Uni eine richtige journalistische Kraftzelle besitzt? Bis zum letzten Jahr wusste ich es nicht, meine Freunde auch nicht – ja eigentlich wissen die allerwenigsten auf dem Campus, dass es Campusmedien gibt. Eine eigene Videoproduktion zum Beispiel. Oder das Hochschulradio, das mit 30 Watt sendet aber vielleicht mehr verirrte Taxifahrer auf Sendersuche erreicht als Studenten. Finanziert wird all das durch unseren Semesterbeitrag. 1,50 Euro pro Semester gehen in Düsseldorf dafür ab, also ein ziemlich günstiges, wenn auch unfreiwilliges Mini-Abo.

Mein Radiokonsum beschränkt sich auf wenige Autostunden im Monat. Meistens höre ich aber auch da meine eigene Musik. Trotzdem habe ich mich am Anfang meines Studiums beim Campus-Radio in Düsseldorf gemeldet. Ich wollte dringend mal Radio ausprobieren, neue Leute kennenlernen, mal meine eigene Stimme in einem Beitrag hören. Einen habe ich dann auch produziert, an einem von zehn Produktionsplätzen, in einem von zwei Radiostudios. Die Technik dort hat mich begeistert – das Radio ist hochmodern ausgestattet. Die Redaktion liegt mitten in einem Wohnheim neben dem Campus und nimmt zwei WG-Wohnungen ein.

Als meine Ansprechpartnerin mir dann aber stolz erzählte, dass eine Sondersendung sogar mal schätzungsweise mehr als zwanzig Zuhörer hatte, wurde ich stutzig. Warte mal, diese ganzen zwei Studios, die viele Technik, die ganze Mühe von ungefähr 40 Mitwirkenden, all das für Zuhörerzahlen, die so niedrig sind? Und dann habe ich mal gerechnet. An meiner Uni gibt es ungefähr 34.000 Studierende. Wenn die Campus-Medien anderthalb Euro pro Kopf bekommen, dann sind das ungefähr 51.000 Euro pro Semester. Für mehr als zwanzig Zuhörer an guten Tagen?

Pluralität fast ohne Zuhörer?

Andreas Meske ist Campusmedien-Profi und schon seit vielen Jahren im Vorstand des Hochschulradios. Sein letzter eigener Beitrag wurde 2006 gesendet, zum Ende seines Studiums. Heute hilft er bei der Organisation und Ausbildung der rund 40 studentischen Hobby-Redakteure. Er sagt: Das mit der Quote, den Zuhörer- und Zuschauerzahlen sei eigentlich nicht so wichtig. Produziert werde auch, um Pluralität in der Medienlandschaft zu erzeugen.

Campusmedien würden nämlich sowohl nach innen als auch nach außen wirken. Sie machen nicht nur Programm für die Menschen in den Hochschulen, sondern tragen auch Themen von der Hochschule in die Gesellschaft. Dann zählt Meske eine Leistung auf, an die ich vorher nicht gedacht habe: Jeder eingeschriebene Student darf mitmachen und sich einbringen. In der Medienlandschaft, die weder viel Platz noch Geduld für Anfänger hat, ist das eine tolle Gelegenheit. Laut Meske gehen seinem Gefühl nach ungefähr die Hälfte der Mitwirkenden anschließend in die Medien. Sie können bei den Campusmedien ganz ohne Quotendruck im Radio und Online das bringen, worauf sie Lust haben, sich Langeweile vertreiben, Leute kennenlernen und sich Radio-Skills aneignen. Die Hierarchien wären sehr flach.

Wie viele Klicks ein Beitrag im Netz kriegt, wird nicht erfasst, sagt Meske. Wie viele den Sendungen eigentlich genau zuhören, weiß auch niemand genau. Dazu müsste sich das Campus-Radio in Düsseldorf an Hörerumfragen beteiligen, wie das alle großen Sender tun. Das wäre aber viel zu teuer.